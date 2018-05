Словакия начала подготовку к реверсу газа в Украину

Словакия готова к реверсным поставкам газа в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак заявил на 7-м Киевском форуме безопасности «Безопасность на линии разрыва» (On the Fault Line: to be Secure In - Between), который проходит сегодня в Киеве.

“Мы уже начали техническую подготовку к реверсу. Следовательно, нет оснований для обвинений”, - сказал он.

Лайчак также сообщил, что после форума безопасности будет встречаться с премьер-министром Украины Арсением Яценюком и министром энергетики Юрием Проданом, и на встрече будут обсуждать вопрос поставок газа.

Он отметил, что с декабря прошлого года конкретных прямых контактов между украинским и словацким правительством не было, и они возобновляются сейчас.

“Мы готовы, правительство готово, поток готов. Я хочу пригласить Продана в Братиславу, наши операторы на будущей неделе будут встречаться”, - добавил Лайчак.

Как сообщал УНИАН, ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Продан сообщил, что из Словакии Украина может получить около 10 млрд кубометров.

8 апреля Продан заявил, что Словакия из-за договоренностей с российской компанией "Газпром" не может в полной мере осуществить реверсные поставки газа в Украину.

"Польша и Венгрия открыты для реверса. Мы уделили внимание Словакии. Встреча со словацкими представителями показала, что здесь вопрос не технический, а больше завязан на договоренностях с "Газпромом". Нам было заявлено, что существующие договора не позволяют в полной мере осуществить реверс", - сказал Продан.

Ранее Украина получала газ также в реверсном режиме из Польши и Венгрии, и планировала подписать соглашение о поставках газа из Словакии до конца декабря 2013 года.