Депутаты до 1 сентября отсрочили введение НДС на импорт газа

Верховная Рада Украины до 1 сентября отсрочила введение налога на добавленную стоимость на операции по импорту газа для всех компаний, кроме Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины». За такую норму закона, оговоренную в законопроекте №4645, проголосовали 239 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

В ходе обсуждения нормы закона премьер-министр Арсений Яценюк отмечал, что такая отсрочка необходима для инвентаризации газовых контрактов и определения, есть ли для Украины возможность импортировать газ по цене ниже той, по которой импортирует газ НАК «Нафтогаз Украины».

«Нам нужна такая норма, чтобы понять, есть ли другие контракты по цене ниже, чем импортирует «Нафтогаз». Если такие контракты есть и цены есть, то мы и дальше продлим отсрочку по введению НДС. А если таких контактов нет, то норма вступит в силу», - сказал Яценюк.

При этом он отметил, что «Нафтогаз Украины» в любом случае будет освобожден от этой нормы потому, что финансовое состояние компании критически сложное. «Обязательства НАК «Нафтогаз Украины» - порядка 85 млрд грн, и не я эти долги накапливал. Сегодня в подземных хранилищах находятся 7,2 млрд кубометров газа, а надо более 20 – и не я этот газ воровал. Но исключить НДС – это единственный способ (не довести компанию до банкротства - УНИАН)», - сказал глава правительства.

Ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан подтверждал, что Кабмин планировал вернуться к обложению операций по импорту газа налогом на добавленную стоимость, отмененному в январе текущего года.