Американцы выделят $13,5 млн на повышение энергоэффективности в Украине

В Украине началась реализация проекта Агентства США по международному развитию (USAID) «Муниципальная энергетическая реформа» общей стоимостью 13,5 млн долл., в рамках которого USAID поможет 17 украинским городам в проведении энергетической реформы и повышении энергоэффективности.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующими меморандумами о сотрудничестве обменялись представители USAID и городов-участников проекта в ходе его презентации в Киеве.

Вместе с тем, присутствовавший на презентации вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Гройсман заявил, что помощь USAID позволит повысить энергоэффективность страны и, соответственно, сократить потребление газа.

«Сегодня 17 муниципалитетов включились в процесс реформ… Мы должны все сделать для того, чтобы мы могли производить энергию из возобновляемых источников, обеспечить эффективное использование энергии на всех этапах потребления», - заявил Гройсман, отметив, что такие реформы позволят Украине снизить зависимость от российского газа.

Он также отметил, что в рамках проекта USAID, каждый из городов-участников проекта получит четкий план действий по энергосбережению и помощь в привлечении недорогих кредитных ресурсов для реализации проектов по повышению энергоэффективности.

В свою очередь, в ходе презентации проекта «Муниципальная энергетическая реформа», его руководитель Бил Такер проинформировал, что проект рассчитан на 4 года. По словам Такера, за время его реализации USAID совместно с городами-участниками рассчитывает привлечь около 200 млн долл. для реализации проектов в сфере энергетического комплекса городов. Предполагается, что реализация данных проектов позволит сократить потребление газа на 270 млн куб. м.

«И если мы будем успешными в этом проекте, то будем привлекать дополнительные средства и другие украинские города для участия в нем», - добавил Такер.

Справка УНИАН. Отбор городов к участию в проекте «Муниципальная энергетическая реформа» Агентства США по международному развитию начался еще в начале текущего года. Ранее сообщалось, что для участия в проекте принимались заявки от городов – потенциальных участников, из которых должны были отобрать 15 городов с населением от 100 тыс. до 1 млн человек. Однако в конечном итоге для участия в проекте были отобраны 17 украинских городов: Киев, Винница, Днепропетровск, Запорожье, Ивано-Франковск, Каменец-Подольский, Краматорск, Кривой Рог, Луцк, Львов, Павлоград, Ровно, Сумы, Тернополь, Херсон, Хмельницкий и Чернигов.