Рада усовершенствовала систему расчетов за энергоносители

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 230 из 268 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрено предоставить право Нацкомуслуг устанавливать тарифы на тепловую энергию с учетом услуг по отоплению, что исключит процедуру двухэтапного утверждения тарифов для потребителей; ввести зачисление средств, которые вносятся за тепловую энергию (для производства которой используется природный газ, поставляемый гарантированным поставщиком), на текущие счета со специальным режимом использования теплопоставляющих и теплогенерующих организаций для проведения расчетов за использованный природный газ.

В соответствии с законом, договор на предоставление жилищно-коммунальных услуг (кроме услуг по централизованному отоплению, услуг по централизованному снабжению холодной водой, услуг по централизованному снабжению горячей водой, услуг по водоотводу (с использованием внутридомовых систем) в многоквартирном доме заключается между владельцем квартиры, арендатором или квартиросъемщиком и балансодержателем или уполномоченным им лицом. В случае, если балансодержатель не является исполнителем, он заключает договоры на предоставление жилищно-коммунальных услуг (кроме услуг по централизованному отоплению, услуг по централизованному снабжению холодной водой, услуг по централизованному снабжению горячей водой, услуг по водоотводу (с использованием внутридомовых систем) с другим исполнителем.

Также предусмотрено, что договор на предоставление услуг по централизованному отоплению, услуг по централизованному снабжению холодной водой, услуг по централизованному снабжению горячей водой, услуг по водоотводу (с использованием внутридомовых систем) в многоквартирном доме заключается между владельцем квартиры, арендатором или квартиросъемщиком и исполнителями этих услуг.

В законе определен порядок расчетов за тепловую энергию, для производства которой используется природный газ, поставляемый гарантированным поставщиком.

