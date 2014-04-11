МИД Венгрии заявил о готовности страны к реверсу газа в Украину

Такое заявление, как отмечает агентство, глава венгерского МИД сделал после встречи с замглавы МИД Украины Даниилом Лубкивским в Будапеште, пишет РИА Новости.

По словам Мартоньи, все необходимое оборудование для начала реверсных поставок готово к использованию.

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Ранее в четверг о начале технической подготовки к реверсным поставкам газа на Украину заявил глава МИД Словакии. Украина закупает газ в Европе с ноября 2012 года — через Польшу, по соглашению с немецкой RWE.

Венгерский оператор газопроводов Foldgazszallitas (FGSZ Zrt.) ранее заявил, что готов прокачивать до 6 миллиардов кубометров газа для Украины при наличии свободных мощностей и действующего контракта.







