Переговоры Украины и Словакии по газу пройдут на следующей неделе

"Достигнута договоренность о проведении переговоров по реверсным поставкам газа (в Украину) на будущей неделе. Словацкая сторона пригласит на переговоры представителей Европейской комиссии", — сообщили агентству TASR в пресс-службе словацкого МИД, пишет РИА Новости.

"Согласно достигнутым договоренностям, энергетические ведомства Украины и Словакии проведут срочные консультации и осуществят совместную техническую оценку имеющихся мощностей по транспортировке газа", — сообщает со своей стороны пресс-служба кабмина Украины по итогам встречи премьера Арсения Яценюка с главой МИД Словакии вице-премьером Мирославом Лайчаком в четверг.

В Братиславе напомнили, что переговоры с Украиной "должны быть прозрачными", а принимаемое решение по реверсу газа "должны соответствовать европейскому законодательству и международным обязательствам Словацкой республики".

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Россия отменила ранее предоставленные Украине скидки на газ, цена на который с апреля выросла до 485 долларов за тысячу кубометров. По словам главы Минэнерго Украины Юрия Продана, его стране в 2014 году достаточно будет импортировать всего 15 миллиардов кубов российского газа.

Украина с ноября 2012 года закупает газ в Европе — через Польшу, по соглашению с немецкой RWE.

В конце марта 2013 года начались поставки через Венгрию. Киев пытается договориться о реверсе и через Словакию, которая заявила о начале технической подготовки к реверсным поставкам в Украину







