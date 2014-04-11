Европа хочет снизить импорт российского газа на 25%

По расчетам Рейтер, меры, которые готовит ЕС, помогут Европе снизить импорт газа из России на 45 миллиардов кубометров к 2020 году, что в денежном выражении составляет $18 миллиардов в год.

С 2010 года доля российского газа на европейском рынке выросла на 10 процентных пунктов примерно до 33%, и до начала событий в Украине аналитики ожидали, что эта доля сохранится в предстоящие годы. Однако после аннексии Крыма европейские политики провели ряд чрезвычайных совещаний, посвященных энергетической безопасности.

"Мы всерьез намерены снизить нашу энергозависимость", - заявил председатель Европейского совета Херман Ван Ромпёй.

Активнее всех в этом направлении работают крупнейшие европейские клиенты российского «Газпрома» - Германия и Италия, а также Польша. Германия, потребляющая свыше 80 миллиардов кубометров газа в год, закупает около трети этого объема в РФ, стабильно увеличивая импорт в течение последних 20 лет.

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В ближайшие годы Германия намерена повысить использование альтернативных источников энергии и энергоэффективность. После катастрофы на АЭС в Японии в 2011 году Германия решила к 2022 году остановить все собственные ядерные реакторы общей мощностью 19 гигаватт, восполнив это за счет электростанций, работающих на угле и энергии ветра. До 2015 года страна планирует лишь незначительно увеличить мощности, работающие на газе, но с учетом закрытия нескольких старых электростанций потребление газа снизится.

Подобные меры планирует и Италия, потребляющая ежегодно более 70 миллиардов кубометров газа и занимающая второе место по закупкам среди европейских клиентов Газпрома. Рим считает, что противостояние с Москвой из-за Украины ставит под сомнение строительство газопровода Южный поток, который рассчитан на поставки российского газа в Италию в обход Украины.

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"Развитие кризиса в Украине может нести риски для строительства Южного потока", - сказала министр промышленности Федерика Гиди. Такое же мнение высказал глава итальянской нефтяной компании Eni Паоло Скарони.

По словам Гиди, правительство планирует сократить потребление электроэнергии в стране на 20% до 2020 года, убрать бюрократические барьеры для расширения мощностей по приемке сжиженного газа (СПГ) и завершить строительство Трансадриатического газопровода для получения газа из Азербайджана. Кроме этого, Италия хочет упростить выдачу разрешений на поиск нефти и газа в стране, чтобы привлечь инвесторов.

По словам аналитиков, к концу десятилетия Европа сможет получать больше СПГ.

"Сейчас по всему миру строятся предприятия по сжижению газа совокупной мощностью порядка 150 миллиардов кубометров, и мы считаем, что неудовлетворенного спроса за пределами Европы недостаточно. Это значит, что большой объем СПГ с Атлантики и Ближнего Востока, который сейчас уходит в Азию, впоследствии придет в Европу", - сказал старший аналитик Wood Mackenzie Массимо Ди-Одоардо.

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Польша рассчитывает к январю будущего года запустить терминал для импорта СПГ пропускной способностью 5 миллиардов кубометров в год для получения топлива из Катара, а позднее из США и Канады. С 2009 года, когда Россия поставляла свыше 91% потребляемого в Польше газа, страна удвоила пропускную способность газопровода, связывающего ее с Германией, и построила газопровод в Чехию. Сейчас импорт из России составляет примерно две трети годового потребления Польши в объеме 15 миллиардов кубометров.

Варшава приняла закон, стимулирующий инвестиции в поиск сланцевого газа, и планирует повысить использование собственного угля, сообщил премьер-министр Дональд Туск.

Все прибалтийские страны, а также Финляндия, практически полностью зависящие от российского газа, стремятся в ближайшее время начать импорт СПГ, для чего планируют строить терминалы.