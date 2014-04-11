Обвал на рынке нефти продолжается на фоне ситуации в Ливии

На мировых торгах в пятницу, 11 апреля, цены на нефть снижаются на фоне возобновления поставок из Ливии, но напряженные отношения России с Западом из-за Украины поддерживают котировки.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на $0,27 - до $107,19 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,33, до $103,07 за баррель. За неделю Brent подорожает примерно на 0,5 процента, а WTI - на 2 процента, передает Reuters.

Как полагают аналитики, рынок нефти будет снижаться, потому что добыча будет расти быстрее спроса. Инвесторы следят за ситуацией в Украине, но вероятность роста цен сейчас кажется низкой. Американский эталон встретит сильное сопротивление на отметке $105 за баррель и может снизиться до $100, а уровень сопротивления для Brent - $108,50, с которого цена может упасть до $105.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в четверг снизила прогноз спроса на нефть, сохранив прогноз роста мирового потребления в 2014 году.

Национальная нефтяная корпорация Ливии сняла форс-мажор с порта Харига на востоке страны, так как правительство договорилось с повстанцами о возобновлении работы двух портов, которые они занимали несколько месяцев. Повстанцы продолжают контролировать два крупнейших порта Ливии и крупнейший в стране НПЗ.

В связи с ожиданиями возобновления экспорта из Ливии рост цен на Brent будет ограничен, считают аналитики.