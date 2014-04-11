Премьер-министр Словакии выдвинул условия для реверса газа в Украину

Словакия, которая имеет наибольшие технические возможности для поставок газа из Европы в Украину, хочет получить финансовые гарантии Европейского Союза для начала таких поставок из-за неплатежеспособности украинского правительства.

Об этом сообщает РАР со ссылкой на заявление словацкого премьер-министра Роберта Фицо.

"Очевидно, что Украина не может оплачивать свои счета. Лишь третья сторона, такая как Европейский Союз и Европейская комиссия, может гарантировать, что Словакия получит оплату, если поможет Украине", - сказал он журналистам в Братиславе.

Фицо заверил, что Словакия хочет помочь Украине, "но в то же время должна искать техническое решение, которое бы не нарушило ее собственного договора" с российским «Газпромом».

Он отметил, что словацкое правительство также хочет проведения четырехсторонних переговоров в этом деле при участии представителей ЕС, России и Украины.

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Как сообщал УНИАН, 10 апреля заместитель главы словацкого правительства и глава МИД Мирослав Лайчак заявил, что Словакия начала "техническую подготовку" для реверсных поставок газа из Европы в Украину.

Ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан заявлял о планах транспортировать через Словакию до 10 млрд кубометров газа, но отмечал проблемы с налаживанием этих поставок из-за договоренности словацкой стороны с "Газпромом".

Украина, которая в прошлом году уже покупала газ у европейских поставщиков и транспортировала его через Польшу и Венгрию, опять вернулась к этой идее из-за повышения со 2 квартала в этом году цены на российский газ до 485 долл. с 268,5 долл. за тысячу кубометров.

Продан сказал, что Украина уже получила подтверждение от Венгрии и Польши о возможности транспортировки из Европы для украинских потребителей 20 млн кубометров газа ежесуточно, или свыше 7 млрд долларов в год, и надеется на открытие в ближайшее время маршрута через Словакию.