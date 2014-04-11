НКРЭ аннулировала трем компаниям лицензии на поставки газа

Соответствующие решения комиссия приняла на заседании 10 апреля.

Ранее, к компании «Лидергаз» НКРЭ предъявляла претензии в связи с нарушением лицензионной деятельности.

Так, согласно предоставленной НКРЭ информации, компания «Лидергаз» по итогам 2012 года поставила потребителям природный газ в объеме 485 млн куб. м, что более чем в 10 раз превышает допустимый лицензией объем. В свою очередь, «Лидергаз» в начале года обратилась к НКРЭ с просьбой увеличить ей годовые поставки газа до 200 млн кубометров с 40 млн куб. м.

Регулятор отмечал, что поданная компанией «Лидергаз» заявка на корректировку годового объема газа до 200 млн куб. м при действительных поставках, превышающих 400 млн куб. м, является некорректной.

О деятельности «Нафтогазсервис» и «Мега Астер» на газовом рынке Украины ничего не известно.

Как ранее сообщал УНИАН, малоизвестная частная компания «Лидергаз» в конце 2012 года продала «Укртрансгазу» природного газа в объеме 570 млн куб. м на сумму 2,407 млрд грн для собственных нужд компании в 2013 году.

Компания «Лидергаз» закупает газ у предприятий украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа. По данным концерна «Стирол», входящего в холдинг Ostchem Фирташа, «Лидергаз» в конце 2012 года планировал приобрести у него 2,7 млрд куб. м газа.

«Укртрансгаз», являющийся оператором отечественной газотранспортной системы, эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.