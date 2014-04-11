Украина готовит иск в Стокгольмский арбитраж по контракту с "Газпромом"

Украина готовится к подаче иска в Стокгольмский арбитражный суд по контракту между НАК "Нафтогаз Украины" и российским газовым монополистом компанией «Газпром», которая поставляет газ для Украины по необоснованно высокой цене.

Об этом сообщил министр энергетики и угольной промышленности Юрий Продан, выступая в Верховной Раде 11 апреля.

«Эта работа (по подаче иска в Стокгольмский арбитражный суд - УНИАН) ведется с первого дня моего появления в должности. Мы сегодня основательно подходим к подготовке соответствующих документов и пересмотру тех невыгодных условий, которые сейчас есть в договоре между "Нафтогазом" и "Газпромом" от 2009 года», - заявил Продан.

Он отметил, что к подготовке подачи иска привлекаются юристы, имеющие опыт судебных разбирательств с «Газпромом».

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"Мы привлекаем международных юристов, имеющих опыт работы с компаниями, которые подавали требования в суд Стокгольма к "Газпрому", - сказал министр.

По его оценке, существующая цена российского газа для Украины является несправедливой и политической.