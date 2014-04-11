Украина продлила контракт с американцами на поставку ядерного топлива для АЭС

Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» и американский атомный гигант Westinghouse договорились о продлении действующего контракта на поставку топлива для украинских атомных станций до 2020-го года, говорится в сообщении Westinghouse.

Согласно условиям договора, Westinghouse будет производить топливо для украинских АЭС на своих производственных мощностях в городе Вестерос, Швеция.

«Мы очень рады нашему стратегическому партнерству с «Энергоатомом» и возможности помочь Украине диверсифицировать источники поставок ядерного топлива. Для подразделения Westinghouse VVER продление этого договора является свидетельством качества нашего продукта, а также еще одним подтверждением того, что с его использованием на Южно-Украинской АЭС не было никаких проблем», - цитирует пресс-служба президента и главу правления компании Westinghouse Данни Родерика.

В сообщении отмечается, что договоренность позволит «Энергоатому» продолжить диверсификацию источников ядерного поставок топлива.

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Как сообщал УНИАН, по словам министра энергетики и угольной промышленности Юрия Продана, цена американского ядерного топлива является коммерческой тайной компании, при этом она конкурентная с российским топливом.

Справка УНИАН. Тепловыделяющие элементы ТВС-W американской компании Westinghouse используются на Южно-Украинской атомной электростанции. В июне 2012 года во время планово-предупредительного ремонта на Южно-Украинской АЭС было выявлено, что поставленные Westinghouse топливные сборки механически повреждены и непригодны для дальнейшей эксплуатации. Причиной отказа сборок признаны недостатки в их конструкции.

Совместный анализ характера этих отклонений специалистами ЮУАЭС и Westinghouse показал, что они были получены в ходе операций по загрузке ТВС-W в ремонтный период 2011 года.

