Польша хочет привлечь частный бизнес к продлению нефтепровода «Одесса-Броды»

Правительство Польши настаивает на привлечении частного бизнеса к проекту по строительству магистрального нефтепровода «Одесса-Броды» до Плоцка.

Об этом министр энергетики и угольной промышленности Юрий Продан сообщил, выступая в Верховной Раде 11 апреля.

«Есть позиция Польши — этот проект должен быть коммерческим. Польша настаивает на том, чтобы привлечь к этому проекту польских бизнесменов», - сказал Продан.

Министр добавил, что для начала практической реализации проекта должна быть обоснована его экономическая эффективность, чего на данный момент, по мнению польской стороны, нет.

Как ранее сообщал УНИАН, Украина и Польша в начале апреля 2014 года возобновили переговоры по строительству магистрального нефтепровода «Одесса-Броды» до Плоцка.

Ранее посол Польши в Украине Генрик Литвин отмечал, что Польша готова вернуться к развитию проекта нефтепровода "Одесса-Броды-Гданьск", если получит гарантии поставок необходимых объемов нефти.

В октябре 2013 года польская государственная компания PERN Przyjazn отказалась выделить средства на мероприятия, необходимые для достройки украинского трубопровода "Одесса-Броды" в Польшу, что привело к потере зарезервированного Европейским Союзом дофинансирования проекта в размере около 120 млн евро.

Украина самостоятельно достроила "Одесса-Броды" в 2001 году, но с этого времени он практически не использовался, за исключением прокачки небольших объемов в реверсном режиме для поставок российской нефти из Брод в Одессу в 2005-2010 годах и поставок нефти в Беларусь в 2010-2011 годах.

