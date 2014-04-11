Продан: проблем с поставками российского топлива на АЭС нет

Украина не имеет проблем с поставками топлива для атомных электростанций от российской компании «Росатом», сообщил министр энергетики и угольной промышленности Юрий Продан, выступая в Верховной Раде 11 апреля.

«На сегодняшний день у нас нет никаких проблем с поставками топлива на украинские атомные электростанции», - сказал министр.

Он отметил, что постоянно ведет переговоры с главой компании «Росатом» Сергеем Кириенко, и никаких перебоев поставками ядерного топлива не ожидается.

Как сообщал УНИАН, по словам министра энергетики и угольной промышленности Украины Продана, Украина, несмотря на обострение двухсторонних отношений с Россией, намерена продолжить совместное строительство с российской компанией "Росатом" завода по производству ядерного топлива в Кировоградской области.

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В декабре 2011 года госконцерн «Ядерное топливо» и компания «ТВЭЛ» зарегистрировали совместное предприятие «Завод по производству ядерного топлива». Доли в акционерном капитале завода распределены следующим образом: 50%+1 акция принадлежат ГК «Ядерное топливо», а 50%-1 акция – компании «ТВЭЛ».

Стоимость строительства завода оценивается в 1,679 млрд грн. Планировалось, что первая очередь завода будет введена в эксплуатацию в 2015 году.

В начале 2014 года государственный концерн «Ядерное топливо» не смог до окончания срока эмиссии внести необходимые для выполнения первоочередных этапов строительства 42 млн долл. в уставный капитал совместного украинско-российского предприятия «Завод по производству ядерного топлива». Акционеры СП - российская компания «ТВЭЛ» и украинский госконцерн «Ядерное топливо» - до конца 2013 года планировали внести в уставный капитал завода путем проведения дополнительной эмиссии 84 млн долл., увеличив его до около 104 млн долл. Средства были необходимы для реализации части работ по строительству завода в Кировоградской области.

