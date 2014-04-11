Продан 15 апреля полетит в Словакию говорить о реверсе газа

Министр энергетики и угольной промышленности Юрий Продан 15 апреля в Словакии проведет очередной раунд переговоров по реализации реверсных поставок газа, которые Украина пытается наладить с конца 2012 года.

Об этом министр сообщил народным депутатам, выступая в Верховной Раде 11 апреля.

«15 апреля я буду в Словакии, где проведу переговоры», - сказал Продан.

По словам министра, украинская делегация совместно со словацкими специалистами намерена посетить газоизмерительную станцию в "Велке-Капушанах", куда ранее не допускались украинские специалисты.

Также министр отметил, что на сегодняшний день Украина и Словакия достигли определенных договоренностей о начале реверсных поставок газа.

По словам Продана, суточные объемы поставок газа с территории Словакии могут составлять порядка 200 млн кубометров.

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Как ранее сообщал УНИАН, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак 10 апреля заявил, что Словакия готова к реверсным поставкам газа в Украину.

8 апреля Продан заявил, что Словакия из-за договоренностей с российской компанией "Газпром" не может в полной мере осуществить реверсные поставки газа в Украину.

В 2013 году «Нафтогаз Украины» получил из России около 13 млрд кубометров газа в среднем по 400 долларов за тысячу кубометров. В декабре прошлого года Украина получила от России скидку - на 2014 год установлена цена в 268,5 доллара. Тогда же стороны договорились, что долг за 2013 год страна погасит 25 января.

Ранее Украина получала газ также в реверсном режиме из Польши и Венгрии и планировала подписать соглашение о поставках газа из Словакии до конца декабря 2013 года.