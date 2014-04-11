Евросоюз надеется, что проблем с российским газом не будет

Европейский Союз надеется, что невзирая на газовые недоразумения в отношениях Москвы и Киева, Россия будет поставлять газ в ЕС без перебоев, а Украина будет его бесперебойно транспортировать.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявила Сабин Бергер, пресс-секретарь комиссара ЕС по вопросам энергетики Гюнтера Эттингера, добавив, что газовые хранилища в Евросоюзе заполнены наполовину после мягкой зимы.

"Все поставки из России в ЕС осуществляются пока нормально и стабильно. Мы ожидаем, что Россия будет уважать свои обязательства по поставкам, и ожидаем от Украины, что она будет выполнять свои обязательства как транзитная страна на пути российского газа в ЕС. Более того, газовые запасы в ЕС пока на комфортном уровне в плане заполненности", - сказала Бергер.

По ее словам, в подземных хранилищах ЕС после мягкой зимы и теплого начала весны все еще сохраняется 37 млрд кубометров газа - приблизительно половина мощностей хранилищ в странах Евросоюза.

Она также сказала, что ЕС не задействовал механизм кризисного предупреждения. "Мы имеем механизм раннего кризисного предупреждения в случае гипотетического прекращения поставок газа, потому что мы предприняли серьезные шаги по созданию такого механизма после газового кризиса 2009 года для повышения безопасности поставок", - сказала Бергер.

По ее словам, в Евросоюзе была увеличена совместимость между газовыми системами отдельных стран-членов и обеспеченна возможность реверсивных поставок внутри ЕС. "В настоящее время членам ЕС легче помогать друг другу газом в случае кризиса. Также в ЕС создана газокоординационная группа, которая проводит регулярные встречи", - добавила она.

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин направил письма правительствам 18 стран Евросоюза, преимущественно клиентов «Газпрома», предупредив о проблемах в газовых отношениях с Украиной и указывая на задолженность Киева за газ.