Европа в пику России меняет принцип закупки газа - цена без привязки к нефти

Французская GDF Suez SA впервые подписала 25-летний контракт с BP (имеет 19,75% в "Роснефти") и ее партнерами в Азербайджане на поставку азербайджанского газа по цене, привязанной к внутреннему газовому рынку Западной Европы, сообщает источник агентства Bloomberg.

Контракт крупнейшей газовой компании Франции свидетельствует о том, что существовавшая последние десятилетия структура энергетического рынка Европы начинает меняться. Раньше газ закупался по ценам, привязанным к нефти, передает ПРАЙМ.

Читайте такжеУкраина готовит иск в Стокгольмский арбитраж по контракту с "Газпромом"Европейские газовые контракты были привязаны к стоимости нефти с 1960-х годов, чтобы дать определенную уверенность компаниям, инвестирующим в разработку месторождений и строительство трубопроводов. Последнее время на фоне снижения цен на газ и роста котировок нефти европейские компании, в том числе GDF и Electricite de France SA, а также германские EON SE и RWE AG, стали требовать от «Газпрома» и норвежской Statoil ASA пересмотра долгосрочных соглашений.

Европейские регуляторы стремятся к более гибким ценам на газ и диверсификации источников поставок, поскольку отношения Евросоюза с Россией обострились на фоне кризиса в Украине, сказал аналитик Societe Generale SA по нефтегазовому рынку Tьерри Бро. В прошлом году на поставки "Газпрома" пришлось около 30% потребности ЕС в газе, однако в будущем у него появятся конкуренты в лице США и Азербайджана.