ЕС собирается помочь Украине вернуть газовый долг России - СМИ

Европейский комиссар по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер работает над планом помощи Украине в погашении части газовых долгов перед Россией, передает Reuters, ссылаясь на слова комиссара в эфире австрийского радио ORF.

«Мы остаемся в тесном контакте с Украиной и ее газовой компанией ("Нафтогаз" - УНИАН) для того, чтобы гарантировать платежеспособность Украины, а также предотвратить рост долгов, которые есть у газовой компании ("Нафтогаз" - УНИАН) перед «Газпромом», в будущем», - цитирует агентство слова Эттингера.

Также еврокомиссар сообщил, что в понедельник проведет встречу с министрами энергетики и иностранных дел Украины.

«Я готовлю решение, являющееся частью пакета помощи от Международного валютного фонда, Европейского Союза и Всемирного банка, которое даст возможность открыть для Украины счета», - добавил еврокомиссар.

Кроме этого, Эттингер посоветовал не принимать всерьез заявления президента РФ Владимира Путина в отношении украинских долгов, так как Россия заинтересована получать доход и поставлять топливо.

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«Часть из счетов оправдана. Другая часть является неоправданной. Мы в ближайшее время соберем все оправданные долги, соответствующие действующему контракту, в общий пакет, без учета подсчетов Путина», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, российский газовый монополист «Газпром» с апреля 2014 года решил отменить все льготы на поставку газа Украине, объяснив это тем, что украинский партнер не выполняет достигнутые договоренности относительно погашения задолженности за поставки газа. В результате этого цена на российский газ с апреля 2014 года увеличилась до порядка 480 долл. за тыс. кубометров с 268,5 долл. за тыс. кубометров в 1-м квартале 2014.