Украина может не покупать газ, если будет правильно экономить - МИД Швеции

Если Украину привести к европейскому уровню энергоэффективности, то ей не пришлось бы импортировать газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт заявил во время публичной лекции в Киеве.

«Относительно газа. После выступлений президента РФ Владимира Путина в последние несколько дней Украина оказалась в проблематичной ситуации», - отметил министр.

В то же время, по его словам, «если взять украинский уровень энергоэффективности и привести (его) к уровню Польши или Чехии, то вам не нужно было бы импортировать газ никогда».

Бильдт заявил, что «затратность украинской экономики просто монументальная - 7% ВВП идет на субсидирование энергозависимости от России».

«Чтобы избавиться от энергозависимости должна быть энергоэффективность. Когда начнете увеличивать цену на газ (для населения Украины - УНИАН) - начнете экономить, а если вы экономите, то вы также избавляетесь от расходов на газ, и тогда ваша импортная зависимость от газа существенно уменьшится. Это идеальные возможности, хотя и не без сложностей, на это уйдет определенное время», - заметил глава МИД Швеции.

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Как сообщал УНИАН, 1 апреля Совет федерации РФ в одностороннем порядке денонсировал соглашения с Украиной по Черноморскому флоту, в частности харьковские соглашения, после чего 3 апреля правительство РФ отменило льготную таможенную пошлину на газ для Украины, что предусматривает повышение цены на газ на 100 долларов - до 485 дол. за тысячу кубометров.

9 апреля министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан сообщил, что Украина, которая пытается договориться с российским газовым монополистом "Газпромом" о возвращении цены на газ на уровне 268,5 дол. за тысячу кубометров, на сегодняшний день прекратила закачивание российского газа в свои подземные хранилища.

Также министр отметил, что украинскую сторону не удовлетворяет тот уровень цены на газ, который был установлен "Газпромом" с 1 апреля, и Украина будет вести переговоры с российской стороной о возвращении старой цены, которая была в первом квартале 2014 года.

Продан сообщил, что за мартовские поставки газа украинская сторона не рассчиталась, долг составляет более 550 млн дол. “За март месяц мы пока не рассчитались”, - сказал он.

Сегодня, 11 апреля, Продан сообщил, что Украина готовится подать иск в Стокгольмский арбитражный суд по контракту между НАК "Нафтогаз Украины" и российским «Газпромом», который поставляет газ для Украины по необоснованно высокой цене.

Также сегодня, 11 апреля, президент РФ Путин назвал абсолютно нетерпимой ситуацию в связи с невыплатой Украиной суммы за потребленный газ.