Путин утверждает, что контракт позволяет "Газпрому" перевести Украину на предоплату

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству РФ ознакомить Европу с пунктом газового контракта с Украиной, где сказано, что в случае неоплаты поставленных объемов газа, «Газпром» может перейти на предоплату.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин сказал на заседании с членами Совета безопасности.

«Ещё раз хочу сказать: мы не намерены и не собираемся закрывать для Украины газ. Но в соответствии с имеющимся контрактом, подписанным и действующим с 2009 года, никто его не отменял, «Газпром» имеет право и правительство Российской Федерации предлагает перейти на предоплату. Это означает, что Украина будет получать в следующем месяце только такое количество газа, за которое она заплатит в этом месяце», - сказал Путин.

Он подчеркнул, что Россия имеет такое право по контракту.

«Прошу правительство Российской Федерации и «Газпром» ознакомить наших партнеров в Европе с этими положениями контракта. Кстати говоря, в моем письме есть ссылка на эти положения контракта, просто взять выдержку из контракта и направить в европейские столицы как приложение к моему письму. Тем более, что сам контракт в ходе политической борьбы на Украине давно уже «слит» в Интернет», - сказал он.

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Путин поручил Министерству иностранных дел РФ довести эту дополнительную информацию европейским партнерам и напомнить, что «Газпром» – это не просто российское коммерческое предприятие, это акционерное общество, где почти 50% акций принадлежит частным компаниям и фирмам, в том числе иностранным.

По его словам, даже такая большая компания, как «Газпром», не может нести всю нагрузку по субсидированию украинской экономики.

«Это невозможно. Это все должны понимать», - сказал он.

Напомним, что 9 апреля на встрече с членами правительства Путин заявил, что Россия пока не будет переводить Украину на предоплату за поставки газа.

«Это точно (предоплата - УНИАН) соответствует контракту, но вместе с тем, учитывая сложную ситуацию, в которой находится Украина, и незавершенность нашего переговорного процесса с Евросоюзом, я просил бы правительство и «Газпром» воздержаться от применения этих возможностей вплоть до проведения дополнительных консультаций, если, конечно, наши партнеры на эти консультации согласятся. Если нет - тогда будем действовать в соответствии с контрактом», - сказал Путин.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что у России есть все основания для перехода на предварительную оплату поставок газа для Украины.

По его словам, Россия могла применить переход на аванс и раньше, но этого не делала, понимая сложную ситуацию в экономике Украины.

Как сообщал УНИАН, по словам министра топлива и энергетики Украины Юрия Продана, долг Украины за поставки российского газа в 2013 году составляет 1,45 млрд долл., за февраль - 261 млн долл., за март - 550 млн долл.

«Газпром» оценивает долг «Нафтогаза Украины» за потребленный российский газ, с учетом мартовских поставок, в 2,2 млрд долл.