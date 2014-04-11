Украине снова предлагают трехсторонний консорциум по управлению ГТС

Депутаты Государственной Думы Российской Федерации и Бундестага Федеративной Республики Германия предлагают вернуться к созданию трехстороннего консорциума на базе украинской газотранспортной системы, что позволит снизить цену на российский газ для Украины.

Как передает собственный корреспондент в РФ, об этом в ходе видеомоста Москва – Берлин заявили глава комитета Госдумы по энергетике Иван Грачев и депутат Бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС), член внешнеполитического комитета Бундестага Карл-Георг Вельманн.

В частности, Грачев отметил, что необходимо найти приемлемое решение проблемы отсутствия средств у Украины для оплаты российского газа.

"Трубы Украины и транзит могут представлять интерес как для Европ, прежде всего для Германии, так и для России, а также выгодны Украине. То есть создание тройственного консорциума, который будет гарантировать сегодня поставки газа в Европу, дает Украине нужные деньги для оплаты текущих поставок из России и чтобы частично расплатиться с долгами", - сказал Грачев.

При этом он отметил, что если Россия сама выступит с такой инициативой, то она будет встречена в штыки в Украине, поэтому очень важно, чтобы в этом процессе участвовали представители ЕС. По словам Грачева, именно трехсторонний консорциум позволит избежать политических спекуляций в случае изменения власти в Украине.

Представитель Госдумы также отметил, что строительство в обход Украины газопровода "Южный поток" может стоить свыше 30 млрд долл., а модернизация ГТС Украины – менее 5 млрд долл. По его словам, в таком случае инвестиции быстро окупятся, так как можно будет экономить около 10 млрд кубометров технического газа.

"Надо договориться и не допустить дефолта Украины, не допустить ограничения поставок в Европу и несанкционированного отбора", - подчеркнул Грачев.

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В свою очередь, Вельманн напомнил, что эта инициатива обсуждалась с предыдущим правительством Украины. По его словам, в модернизации ГТС Украины заинтересованы крупные немецкие компании, которые будут готовы вкладывать в нее деньги после стабилизации политической ситуации в стране.

При этом он отметил, что в случае принятия такого решения 50% необходимого оборудования будет закупаться в Украине, что также даст стимул для развития экономики.

По словам Вельманна, после модернизации украинской ГТС можно будет экономить значительные объемы технического газа и увеличить доходы.

Он также напомнил, что первые 35 млн евро на модернизацию ГТС уже выделены.

"Сначала нужно найти выход из политического кризиса, без этого экономический рост достаточно проблематичен", - отметил Вельманн.

Как сообщал УНИАН, в середине декабря 2013 года тогдашний президент Украины Виктор Янукович заявил, что Украина готова к активному диалогу относительно создания трехстороннего газового консорциума по управлению украинской газотранспортной системой.

В то же время, Украина уже более 5 лет ведет переговоры с Россией и Европейским Союзом по вопросу модернизации ГТС. Рассматриваются варианты создания консорциумов по управлению ГТС в двух- (Украина – РФ) и трехстороннем (Украина – РФ – ЕС) форматах.

Россия в переговорах по созданию консорциума предлагала для реализации неприемлемый для Украины белорусский сценарий. В 2011 году ГТС Беларуси полностью перешла в собственность «Газпрома».

По словам министра топлива и энергетики Украины Юрия Продана, долг Украины за поставки российского газа в 2013 году составляет 1,45 млрд долл., за февраль - 261 млн долл., за март - 550 млн долл.

«Газпром» оценивает долг «Нафтогаза Украины» за потребленный российский газ, с учетом мартовских поставок, в 2,2 млрд долл.

Справка УНИАН. Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире. Общая протяжность газопроводов (без учета новых объектов), которые эксплуатирует компания, составляет 37,1 тыс. км, в том числе магистральных газопроводов – 22,2 тыс. км и газопроводов-отводов – 14,9 тыс. км. Количество газораспределительных станций (ГРС) составляет 1449.