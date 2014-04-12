Бензин в Украине за 10 дней подорожал на 8%

Потребительские цены на бензин А-95 в Украине с 1 по 10 апреля в среднем выросли на 8,1% - до 14,16 грн/л, сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины.

По данным результатов мониторинга, больше всего бензин за указанный период подорожал в Луганской области - на 11,7%, до 14,63 грн за литр. Самые высокие цены на бензин зафиксированы также в Одесской - 14,54 грн/л и Киевской - 14,44 грн/л областях, самые низкие - в Черниговской и Запорожской областях - 13,20 и 13,50 грн/л соответственно.

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В то же время, потребительские цены на дизельное топливо в Украине с 1 по 10 апреля выросли на 11,2% - до 13,53 грн/л. Самые высокие цены на дизтопливо зафиксированы в Черновицкой - 13, 89 грн/л, Луганской - 13,85 грн/л и Киевской областях - 13,76 грн/л, самые низкие - в Черниговской и Полтавской областях - 13,12 и 13,15 грн/л соответственно.

Как сообщал УНИАН, потребительские цены на бензин А-95 в Украине с 20 по 31 марта в среднем выросли на 5% - до 13,10 грн/л.

По мнению экспертов, рост цен на топливо в Украине вызван девальвацией гривни, поскольку большую часть нефтепродуктов страна импортирует.

Курс доллара на межбанковском валютном рынке Украины, по состоянию на 11 апреля, вырос до 13,3 грн с 8,2 грн в начале 2014 года.