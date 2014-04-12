Глава "Нафтогаза" признал, что Европа может остаться без российского газа

В условиях нового витка "газового конфликта" существует высокая вероятность прекращения поставок газа в ЕС.

Об этом глава Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил в интервью газете «Зеркало недели».

Отвечая на вопрос, действительно ли есть угроза прекращения поставок газа в Украину и Европу, Коболев сказал: "Есть. К сожалению, если политика берет верх над экономикой в газовой сфере, то такая угроза очень высока".

По его словам, избежать прекращения поставок российского газа можно только двумя путями.

"Либо нам договориться с "Газпромом" о сохранении цены, либо нам договориться с европейскими компаниями, которые купят газ у "Газпрома" и затем продадут его нам, а также начнут напрямую оплачивать наши услуги по транзиту газа по нашей территории", - сказал он.

Глава “Нафтогаза” также сообщил, что украинская сторона уже предложила Европейской комиссии и ведущим европейским компаниями начать переговоры с "Газпромом" о покупке газа на западной границе России для закачки в украинские ПХГ и транзита в Европу.

Он также отметил, что Украина продолжает работу по выполнению до 1 января 2015 года требований Третьего энергопакета с целью либерализации энергетической отрасли и создания эффективного рынка газа в Украине.

"В случае эффективной имплементации положений Третьего энергопакета, в том числе интеграции в общий европейский рынок газа, проблема цены российского газа вообще перестанет существовать. Все будет прозрачно. Непрозрачные схемы поставок газа станут невозможны, нам будут доверять наши европейские партнеры и, что для нас самое главное, нам будут доверять украинские потребители, граждане", - добавил он.

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Как сообщал УНИАН, 9 апреля министр энергетики и угольной промышленности Украин Юрий Продан заявил, что Украина прекратила закачку российского газа в свои подземные хранилища.

Министр также сообщил, что Украина готовится к подаче иска в Стокгольмский арбитражный суд по контракту между НАК "Нафтогаз Украины" и российским газовым монополистом компанией «Газпром», которая поставляет газ для Украины по необоснованно высокой цене.

11 апреля министр финансов РФ Антон Силуанов отметил, что если Украина не начнет закачку в ПХГ, это создаст риск для поставок газа в Европу.

3 апреля правительство Российской Федерации в связи с односторонней денонсацией соглашений с Украиной по Черноморскому флоту, в том числе харьковских соглашений, отменило льготную таможенную пошлину на газ для Украины, что предусматривает повышение цены на газ на 100 долларов - до 485 долларов за тысячу кубометров.

Украина пытается договориться с российским газовым монополистом "Газпромом" о возврате цены на газ на уровне 268,5 долл. за тысячу кубометров.