В РФ снова заявляют, что могут перевести Украину на предоплату за газ

Россия может перевести Украину на предоплату на газ, если Киев не расплатится за поставки в ближайшее время.

Об этом министр финансов РФ Антон Силуанов заявил по итогам встречи с министром финансов Германии Вольфгангом Шойбле в Вашингтоне, передает РИА Новости.

"Сегодня было странно слышать заявление министра финансов Украины, который сказал, что Украина не планирует рассчитываться по долгам "Нафтогаза" перед "Газпромом". Это не по-партнерски. Мы считаем, что если Украина будет так действовать, то у нас есть все основания осуществлять норму соглашения 2009 года, которая предусматривает поставку российского газа Украине на условии предоплаты", - сказал Силуанов.

По его словам, на встрече обсуждалась ситуация вокруг Крыма и поставки российского газа на Украину. Шойбле, в свою очередь, высказал обеспокоенность высокой ценой, по которой "Газпром" поставляет газ на Украину с 1 апреля.

Силуанов отметил, что с 2009 года действовал целый ряд скидок на газ для Украины по различным решениям.

"Сегодня срок этих решений истек, поэтому скидки, которые раньше были, сейчас не применяются. Украина, к сожалению, не платит нам как по низкой цене - 268 долларов за тысячу кубов, так и по цене контактной, которая возникла с 1 апреля. Мы этим обеспокоены, мы также обеспокоены тем, что Украине сейчас необходимо подготовиться к зимнему периоду, закачать газ в хранилища, это требует дополнительных ресурсов - около 5 миллиардов долларов", - заявил глава Минфина РФ.

По его мнению, если Украина не начнет закачку в ПХГ, это создаст риск для поставок газа в Европу.

"Есть риски, что наши европейские партнеры не получат газ, Украина будет его отбирать незаконным образом, как это было в прошлые времена. Такая позиция недопустима, и чтобы не допустить такую ситуацию, мы считаем, что Украине необходимо в ближайшее время рассчитаться по текущим обязательствам, поскольку МВФ предусматривает программу помощи Украине, в рамках которой предусмотрены средства, в том числе для расчетов "Нафтогаза" с "Газпромом", - сказал он.

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При этом Силуанов отметил, что Россия не заинтересована в обострении отношений с Украиной.

"Мы не хотим эскалации напряжения с Украиной, хотим решить это все миролюбиво, по-соседски, мы заинтересованы, чтобы наши торговые отношения продолжались. Здесь требуется решение украинских властей, поддержка коллег из Евросоюза, возможно, США и, конечно, России. Должны сесть, обсудить этот вопрос и найти решение", - сказал Силуанов.

Как сообщал УНИАН, 9 апреля министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан заявил, что Украина, которая пытается договорится с российским газовым монополистом "Газпромом" о возврате цены на газ на уровне 268,5 долл. за тысячу кубометров, прекратила закачку российского газа в свои подземные хранилища.

Министр также сообщил, что Украина готовится к подаче иска в Стокгольмский арбитражный суд по контракту между НАК "Нафтогаз Украины" и российским газовым монополистом компанией «Газпром», которая поставляет газ для Украины по необоснованно высокой цене.

Продан сообщил, что долг Украины за поставки российского газа в 2013 году составляет 1,45 млрд долл., за февраль - 261 млн долл., за март - 550 млн долл.

«Газпром» оценивает долг «Нафтогаза Украины» за потребленный российский газ, с учетом мартовских поставок, в 2,2 млрд долл.

По информации Продана, Украина в 2014 году намерена импортировать от 27 млрд кубометров до 33 млрд кубометров природного газа, однако конечные объемы утверждаются на данный момент Кабинетом министров.