Немецкий концерн RWE уже готов начать поставки газа в Украину - СМИ

Немецкий концерн RWE готов в любой момент готов начать поставки газа в Украину, сообщает Deutсshe Welle.

Согласно сообщению, руководство концерна 11 апреля сообщило, что соответствующие переговоры с компанией «Нафтогаз Украины» уже ведутся.

Согласно сообщению, заключенный в 2012 году пятилетний контракт между RWE и "Нафтогаз Украины" делает возможным поставку украинской стороне до 10 млрд куб. м газа ежегодно.

Также сообщается, что партнеры пока не обсуждали вопрос о дате начала реверсных поставок и цене на газ для Украины. По сообщению немецкого концерна, после решения этих вопросов потребуется лишь несколько дней, чтобы начать прокачку газа в Украину.

“Пока неизвестно, какой газ RWE собирается поставлять на Украину. В структуре газового баланса немецкого концерна 31% составляет газ, полученный из России, 24% - норвежский и 21% - голландский газ” - отмечается в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 9 апреля венгерский оператор газопроводов Foldgazszallitas (FGSZ Zrt.) сообщил, что готов прокачивать до 6 млрд кубометров газа для Украины при наличии свободных мощностей и действующего контракта.

ранее министр энергетики и угольной промышленности Продан сообщал, что Украина имеет договор с немецким трейдером RWE по поставкам газа в объеме до 5 млрд кубометров, а из Словакии – Украина может получить порядка 10 млрд кубометров.

8 апреля министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан заявил, что Словакия из-за договоренностей с российской компанией "Газпром" не может в полной мере осуществить реверсные поставки газа в Украину.