Нефть дорожает на фоне ситуации в Украине

На мировых торгах в понедельник, 14 апреля, цены на нефть растут на фоне усиления геополитической напряженности в Украине, передает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на $0,56 - до $107,89 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,51, до $104,25 за баррель.

Киев назвал захват зданий в нескольких городах на востоке страны агрессией Москвы и пообещал задействовать армию против тех, кто к утру понедельника не сложит оружие.

По мнению аналитиков, Brent будет торговаться в диапазоне с возможностью небольшого роста, так как ситуация в Украине не влияет напрямую на снабжение мирового рынка нефти.

Россия перебросила к украинской границе до 40 тыс. военнослужащих вдобавок к 25 тыс., находящимся в Крыму, сказал представитель Великобритании в ООН Лайел Грант. США угрожают России новыми санкциями, хотя они не обязательно будут направлены против целых отраслей экономики, а министры иностранных дел Евросоюза обсудят санкции против Москвы на встрече в понедельник.

Опасения в связи с Украиной сильнее ожиданий повышения поставок нефти из Ливии. Порт Завия на западе страны возобновил работу, а находящийся рядом НПЗ будет запущен через 24 часа, сообщил представитель Национальной нефтяной корпорации.

Инвесторы ждут отчет о росте экономики Китая, который, по мнению экономистов, в первом квартале замедлился до 7,3% с 7,7% в четвертом квартале. Такой показатель стал бы минимальным за пять лет.