Украина готова платить за российский газ $386 - Кубив

Украина готова платить за российский газ цену в 386 долларов за 1 тысячу кубометров, заявил агентству Рейтер глава Национального банка Украины Степан Кубив на полях весеннего собрания Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне, передает РИА Новости.

По декабрьским договоренностям, российский газ в первом квартале обходился Украине в 268,5 доллара. "Газпром" 1 апреля отменил эту скидку и повысил цену до 385,5 долларов, поскольку Киев, вопреки декабрьским договоренностям, не оплачивал долг и текущие поставки. 3 апреля было объявлено об отмене и скидки по харьковским соглашениям 2010 года, предоставленной в обмен на продление пребывания Черноморского флота в Крыму, и цена выросла до 485 долларов. Власти Украины ранее называли приемлемой цену в 268 долларов.

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При этом Кубив заявил, что Киев оплатит все счета. "Украина всегда платила кредиторам вовремя, на основании рыночных и установленных контрактом цен", - сказал он.

По данным на 8 апреля, долг Украины за газ перед "Газпромом" составляет 2,2 миллиарда долларов. К концу года он может увеличиться на 5-6 миллиардов долларов, заявил в субботу журналистам глава "Газпрома" Алексей Миллер.

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