Цена импортного газа для Украины в марте составила $268,5

Средняя цена газа, который Украина импортировала в марте 2014 года (средняя таможенная стоимость импортного природного газа), как и в феврале, составила 268,5 долл. за тысячу кубометров, говорится в сообщении Министерства экономического развития и торговли.

«Минэкономразвития предоставляет информацию о фактической цене реализации для газа природного за март 2014 года, которая составляет 268,5 долл. США за 1 тыс. куб. м», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2013 года во время двусторонней встречи президентов Украины и России Виктора Януковича и Владимира Путина в Москве в рамках заседания украинско-российской межгосударственной комиссии была достигнута договоренность, что Россия снизит цену газа для Украины до 268,5 долл. за тысячу кубометров с 400 долл. за тыс. кубометров (среднегодовая цена на российский газ в 2013 году).

После смены власти в результате ожесточённых гражданских протестов в Киеве российский газовый монополист «Газпром» с апреля 2014 года решил отменить все льготы на поставку газа Украине, объяснив это тем, что украинский партнер не выполняет достигнутые договоренности относительно погашения задолженности за поставки газа. В результате этого цена на российский газ с апреля 2014 года увеличилась до порядка 480 долл. за тыс. кубометров с 268,5 долл. за тыс. кубометров в 1-м квартале 2014 года.