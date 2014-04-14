Румыния технически не готова в ближайшие два года начать поставки газа в Украину

Компания Transgaz SA, национальный оператор газотранспортной системы Румынии, технически не готова в ближайшие два года начать поставки природного газа в Украину, которая в последнее время из-за резкого удорожания российского газа вынуждена активно искать альтернативные маршруты поставок топлива, говорится в сообщении компании.

«В текущем контексте Украины, Национальный оператор газотранспортной системы Румынии, компания Transgaz SA Medias, … технически не готов до 2016-2017 гг. начать экспорт газа, за исключением малых объемов, составляющих менее 1% от внутреннего производства, которые могут быть доставлены через газопровод «Сегед-Арад», - говорится в сообщении компании.

Также Transgaz SA отмечает, что приоритетным для нее остается завершение строительства газопровода между Румынией и Молдовой «Яссы-Унгены».

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Как сообщал УНИАН, Украина рассчитывала в октябре прошлого года подписать соглашение о поставках природного газа с территории Румынии. Однако в октябре украинская сторона отмечала возникновение технических сложностей с открытием данного маршрута поставок газа.

На данный момент Украина находится в переговорном процессе со Словакией об открытии маршрута поставок газа с территории этой страны. По словам министра энергетики Юрия Продана, Украина ежегодно сможет получать до 20 млрд кубометров природного газа по словацкому маршруту. Словацкая сторона уже сообщила, что в связи с ситуацией с поставками газа в Украину она может начать реверсные поставки газа в ноябре текущего года.

Кроме этого существует возможность поставок газа с территории Польши и Венгрии. Этими маршрутами Украина активно пользовалась в 2013 году.

На данный момент Украина не осуществляет поставки газа ни по одному возможному маршруту, снижая каждый день активные запасы топлива в своих подземных хранилищах.