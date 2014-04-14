Украина и Польша договорились об упрощении реверса газа

«Таким образом, существенно упрощается порядок оформления суточных объемов природного газа, поставляемого в Украину по реверсу через ГИС (газоизмерительную станцию - УНИАН) «Германович» с территории Польши», - говорится в сообщении «Нафтогаза».

«Это решение приводит договоренности между двумя операторами в соответствие с нормами европейского энергетического законодательства. Благодаря этим изменениям значительно упрощается процедура импорта газа в Украину», - цитирует пресс-служба главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева.

Согласно сообщению, распределение объемов газа будет осуществляться в соответствии с кодексом распределительных сетей по следующим принципам: суточные объемы, начисленные пользователям газотранспортных систем при поставке через ГИС «Германович», равны утвержденным номинированным объемам; разница между суммарным номинированным объемом для всех пользователей по каждому месяцу и фактическим объемом газа, поставленным через данную ГИС, распределяется между всеми пользователями пропорционально их утвержденным номинированным объемам.

«Новый порядок будет действовать с 14 апреля 2014 года», - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, поставки газа в Украину через территорию Польши впервые были осуществлены в ноябре 2012 года. Общая пропускная способность данного маршрута составляет 1,5 млрд кубометров газа в год.

На данный момент Украина находится в переговорном процессе со Словакией об открытии маршрута поставок газа с территории этой страны. По словам министра энергетики Юрия Продана, Украина ежегодно сможет получать до 20 млрд кубометров природного газа по словацкому маршруту. Словацкая сторона уже сообщила, что в связи с ситуацией с поставками газа в Украину она может начать реверсные поставки газа в ноябре текущего года.

Кроме этого существует возможность поставок газа с территории Польши и Венгрии. Этими маршрутами Украина активно пользовалась в 2013 году.

На данный момент Украина не осуществляет поставки газа ни по одному возможному маршруту, снижая каждый день активные запасы топлива в своих подземных хранилищах.