Украина может оказаться на грани топливного кризиса

Журналисты программы "Гроші" выяснили, кто именно пытается «слить» транзитную нефть из украинских труб и заработать на этом.

Пока сепаратисты штурмуют города на востоке Украины, а власти сосредоточены на проблемах государственной безопасности, некоторые бизнесмены "пользуются моментом" и дают ход махинациям.

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Разоблачение махинационных схем сегодня на телеканале "1 +1" в 22:15.

Как сообщал УНИАН, с начала года лидерство по количеству выигранных тендеров принадлежиткомпаниям Еремеева.

Контролируемые народным депутатом Игорем Еремеевым компании с начала 2014 года заключили договоры на поставки нефтепродуктов государственным ведомствам и компаниям на общую сумму 132 млн грн.

Это следует из опубликованных на сайте «Государственные закупки» результатов открытых тендерных торгов.

Согласно сообщениям, с начала 2014 года и по 3 апреля лидерство по количеству выигранных тендеров принадлежит компании Еремеева «Вог Ритейл», которая поставила топливо на сумму 75,053 млн грн.

Второе место заняла другая его компания «Золотой экватор», которая заработает на поставках топлива свыше 46 млн грн. Третья компания «Вог Аэро Джет» поставила нефтепродукты на сумму 10,736 млн грн.

Самыми крупными заказчиками нефтепродуктов у компаний Еремеева стали: Львовская зализныця - 15,5 млн грн, «Укртрансгаз» - 11 млн грн, НАК «Энергоатом» - 12,5 млн грн, «Львовводоканал» - 10,2 млн грн и «Укрэнерго» с 4,86 млн грн.

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По информации портала «Наши гроши», тендер на поставку топлива «Энергоатому» произошел с нарушениями правил торгов. При акцепте предложений «Энергоатом» отобрал «Вог Аэро Джет» для поставки 1 148 тонн топлива за 13,056 грн/тонну, однако в период между акцептом предложения и заключением договора количество дизельного топлива уменьшили до 822 тонны, а цена осталась прежней.

В январе компания Еремеева «Золотой экватор» также выиграла тендер на поставку для СБУ на 17,3 млн грн.

Учебные учреждения и заведения охраны здоровья, а также другие ведомства заключили договоры на поставки нефтепродуктов на общую сумму 9,371 млн грн.