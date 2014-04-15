Цены на нефть снижаются накануне переговоров об Украине

Цены на нефть снижаются накануне переговоров по украинскому вопросу между представителями Украины, России, США и ЕС, которые пройдут в четверг в Женеве, передает Рейтер.

Фьючерсы на Brent подешевели на $0,45 до $108,62 за баррель после роста почти на $2 в понедельник, а фьючерсы на WTI снизились на $0,69 до $103,36 за баррель.

США и ЕС думают об усилении санкций против Москвы, так как пророссийские сепаратисты на востоке Украины в понедельник проигнорировали требование Киева освободить захваченные ими административные здания. Страны ЕС в понедельник договорились расширить список чиновников, против которых будут действовать санкции.

"Готовятся переговоры между странами Запада, Россией и Украиной о разрешении кризиса дипломатическими способами, поэтому цены на нефть снизились", - сказал инвестиционный аналитик Phillip Futures в Сингапуре Тан Чи Тат.

Накануне еженедельных отчетов о запасах нефти в США аналитики предполагают, что на прошлой неделе запасы выросли на 1,8 миллиона баррелей.