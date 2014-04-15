Украина с завтрашнего дня начнет поставки газа через Польшу

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь компании Малгожата Полковская, отметив, что компания сможет реализовать ее вне традиционного аукциона, поскольку ранее никто не зарезервировал мощности пункта "Хермановице", через который осуществляются поставки в Украину.

"Есть заявка на завтра от одной компании", - сказала собеседник агентства, отказавшись назвать ее, ссылаясь на коммерческую тайну.

По данным Gaz System, которым располагает УНИАН, завтра в Украину планируется поставить около 4 млн кубометров газа, то является максимально возможным объемом, который позволяет прокачать технически пункт в «Хермановицах».

Полковская также сказала, что подписанный на днях договор с "Нафтогазом Украины" упрощает только расчеты по поставкам газа в Украину через Польшу и не предполагает дополнительных упрощений других условий поставок.

"Это технический договор, который упрощает только расчеты", - сказала она.

Ранее Gaz System сообщала, что поставки газа в Украину может реализовать компания, которая выиграет аукцион на использование пункта «Хермановице», заметив, что следующий такой аукцион на поставки с мая текущего года состоится 24 апреля.

Как сообщал УНИАН, Польша стала первой страной, через которую Украина начала получать газ из Европы в ноябре 2012 года. При этом Украине газ обходится дешевле, чем по прямому контракту с "Газпромом". Газ поставляла немецкая компания RWE.

Поставки через Польшу были прекращены в декабре 2013 года после того, как Россия предоставила Украине более чем 30% скидку на газ.

В конце марта, глава украинского правительства Арсений Яценюк заявлял о том, что Украина может покупать у компаний из Европы до 25 млрд кубометров газа, который будет обходиться ей на 100 долларов дешевле, чем российский, цена которого со второго квартала т.г. увеличится до 485 долл. за тысячу кубометров с 268,5 долл. в первом квартале.

Украина также ведет переговоры о поставках газа через Словакию.

