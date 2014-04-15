Германия возобновила поставки газа в Украину через Польшу

Немецкая компания RWE AG с сегодняшнего дня возобновляет поставки газа в Украину через Польшу в рамках контракта с Национальной акционерной компанией "Нафтогаз Украины", предусматривающего поставку до 10 млрд кубометров природного газа в год.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба немецкой компании.

"Эти поставки осуществляются в рамках рамочного соглашения на 5 лет между "Нафтогазом" и RWE Supply & Trading, подписанного в марте 2012 года, которое предусматривает поставку до 10 млрд кубометров газа в год", - отметили в компании.

Немецкая RWE напомнила, что в 2013 году уже поставила по контракту с "Нафтогазом" около 1 млрд кубометров газа, отметив, что стала первой компанией из Европы, которая начала такие поставки в Украину.

Поставки, согласно сообщению, производятся по ценам европейского рынка плюс затраты на доставку.

Компания также отметила, что считает возможным "существенное увеличение" газовых поставок в Украину в случае разрешения вопросов о поставках газа через Словакию.

Технически через Польшу в Украину можно максимально в сутки поставлять 4 млн кубометров газа или около 1,5 млрд кубометров в год.

Как сообщал УНИАН, Польша стала первой страной, через которую Украина начала получать газ из Европы в ноябре 2012 года. При этом Украине газ обходится дешевле, чем по прямому контракту с "Газпромом". Газ поставляла немецкая компания RWE.

Поставки через Польшу были прекращены в декабре 2013 года после того, как Россия предоставила Украине более чем 30% скидку на газ.

В конце марта глава украинского правительства Арсений Яценюк заявлял о том, что Украина может покупать у компаний из Европы до 25 млрд кубометров газа, который будет обходиться ей на 100 долларов дешевле, чем российский, цена которого со второго квартала т.г. увеличиться до 485 долл. за тысячу кубометров с 268,5 долл. в первом квартале.

Украина также ведет переговоры о поставках газа через Словакию.