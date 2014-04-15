Польская PGNiG пока не планирует поставок газа в Украину

Польская национальная нефтегазовая компания PGNiG пока не планирует поставлять газ в Украину, которая ищет поставщиков более дешевого газа из Европы, чем рекордно дорогое для украинцев российское "голубое топливо".

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщила пресс-секретарь компании Дорота Гаевска во вторник.

"PGNiG на данный момент не имеет ни одного договора на поставку газа в Украину, то есть не планирует поставок в украинском направлении", - отметила пресс-секретарь, отвечая на запрос агентства.

Гаевска сказала, что не располагает информацией, может ли компания в будущем рассмотреть возможность и начать такие поставки в Украину.

Другой представитель компании сказал агентству, что "ничего не слышал о таких планах".

"Наш глава правления на прошлой неделе информировал, что мы не получали никаких предложений (о поставках газа в Украину - УНИАН). Ситуация, конечно, динамичная, и, возможно, что-то изменилось", - сказал он.

В конце октября начале ноября прошлого года PGNIG тестировал поставки газа в Украину по контракту с частной компанией ДТЭК, не исключая возможности постоянных поставок, которые, однако, после завершения теста не реализовались.

В сентябре 2013 года польские СМИ сообщали о намерениях PGNIG побороться с немецкой компанией RWE за право поставлять газ в Украину, оценивая возможный объем годовых поставок в около 1,7 млрд кубометров газа на сумму около 700 млн долл.

Польский газовый монополист обеспечивает потребности Польши за счет собственной добычи только на треть, а остальные необходимые объемы газа покупает, главным образом, у российского "Газпрома".

Как сообщал УНИАН, сегодня (15 апреля) RWE объявила о возобновлении поставок газа в Украину через Польшу, которые были прекращены после получения украинцами более чем 30-процентной скидки на российский газ в декабре 2013 года.

Россия со 2 квартала текущего года повысила газ для украинцев до 485 долл., что в 1,8 раза больше, чем в первом квартале, и украинское правительство снова заявило о намерении покупать газ в Европе. По оценкам Киева, которые подтверждают ряд экспертов, Украина сейчас может покупать газ в Европе на порядка 100 долл. дешевле, чем в России.

Украинские власти уже объявили о договоренностях по поставкам 20 млн кубометров газа в сутки через Польшу и Венгрию, и ведут переговоры со Словакией, которая обладает самыми большими техническими возможностями по поставкам газа из Европы в Украину.