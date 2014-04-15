Глава «Газпрома» и еврокомиссар обсудили долг «Нафтогаза»

Глава российского газового монополиста «Газпрома» Алексей Миллер и комиссар Евросоюза по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер обсудили долг НАК «Нафтогаз Украины» за поставленный российский газ.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации российской газовой компании.

«Стороны выразили надежду, что НАК «Нафтогаз Украины» продолжит в полной мере выполнять свои обязательства по бесперебойному транзиту российского газа, предназначенного для европейских потребителей. При этом особое внимание было уделено задолженности «Нафтогаза Украины» перед «Газпромом» за поставленный газ, которая превышает 2,2 млрд долл.», - говорится в сообщении.

Также на встрече были рассмотрены вопросы поставок российского природного газа в Европу.

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«Было отмечено, что «Газпром» является надежным поставщиком газа на европейский рынок и будет оставаться им впредь», - отмечается в релизе «Газпрома».

Как сообщал УНИАН, российский газовый монополист «Газпром» с апреля 2014 года решил отменить все льготы на поставку газа Украине, объяснив это тем, что украинский партнер не выполняет достигнутые договоренности относительно погашения задолженности за поставки газа. В результате этого цена на российский газ с апреля 2014 года увеличилась до порядка 480 долл. за тыс. кубометров с 268,5 долл. за тыс. кубометров в 1-м квартале 2014.

По словам министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрия Продана, долг Украины за поставки российского газа в 2013 году составляет 1,45 млрд долл., за февраль - 261 млн долл., за март - 550 млн долл.

«Газпром» оценивает долг «Нафтогаза» за потребленный российский газ, с учетом мартовских поставок, в 2,2 млрд долл.

Европейский комиссар по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер работает над планом помощи Украине в погашении части газовых долгов перед Россией. «Я готовлю решение, являющееся частью пакета помощи от Международного валютного фонда, Европейского Союза и Всемирного банка, которое даст возможность открыть для Украины счета», - сказал еврокомиссар.

Кроме этого, Эттингер посоветовал не принимать всерьез заявления президента РФ Владимира Путина в отношении украинских долгов, так как Россия заинтересована получать доход и поставлять топливо. «Часть из счетов оправдана. Другая часть является неоправданной. Мы в ближайшее время соберем все оправданные долги, соответствующие действующему контракту, в общий пакет, без учета подсчетов Путина», - сказал он.

По информации Продана, Украина в 2014 году намерена импортировать от 27 до 33 млрд кубометров природного газа, однако конечные объемы в настоящее время утверждаются Кабмином.