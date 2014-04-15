«Нафтогаз» готов погасить долг перед «Газпромом» при сохранении цены в $268,5

НАК «Нафтогаз Украины» повторно отправил российскому газовому монополисту - компании «Газпром» свое предложение о полном погашении долгов в размере 2,2 млрд долл. за импортированный ранее газ в случае согласования цены на российское топливо на уровне 268,5 долл. за 1 тыс. куб. м, говорится в сообщении НАКа.

«НАК «Нафтогаз Украины» повторно отправил ОАО «Газпром» свое предложение о немедленном расчете за импортированный газ в полном объеме в случае согласования цены на российский газ на уровне 268,5 долл. США за 1 тыс. куб. м», - говорится в сообщении.

«Украинская компания уже выступала с аналогичным предложением 4 апреля 2014 года, но до сих пор не получила ответа на нее», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, «Газпром» с апреля 2014 года решил отменить все льготы на поставку газа Украине, объяснив это тем, что украинский партнер не выполняет достигнутые договоренности относительно погашения задолженности за поставки газа. В результате этого цена на российский газ с апреля 2014 года увеличилась до порядка 480 долл. за тыс. кубометров с 268,5 долл. за тыс. кубометров в 1-м квартале 2014 года.

«Газпром» оценивает долг «Нафтогаза» за потребленный российский газ, с учетом мартовских поставок, в 2,2 млрд долл.

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