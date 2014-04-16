Цены на нефть Brent обвалились с шестинедельного максимума

На торгах в среду, 16 апреля, цены на нефть марки Brent снижаются с шестинедельного максимума на фоне китайской статистики и постепенного возобновления поставок нефти из Ливии, передает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне подешевели на $0,16 - до $109,20 за баррель, поднявшись в начале торгов до максимального с 4 марта уровня $109,47. Фьючерсы на WTI с поставкой в мае подорожали на $0,06 - до $103,81 за баррель.

Китай, занимающий второе место в мире по объему экономики и потреблению нефти, сообщил о замедлении роста ВВП до 7,4 процента в первом квартале, что превысило прогноз аналитиков, но данные о промышленном производстве в стране в марте разочаровали инвесторов.

Аналитики полагают, что статданные из КНР не обязательно плохо отразится на рынке нефти, но не дадут ему ту поддержку, на которую он рассчитывал.

Наценка на Brent по сравнению с американским эталоном West Texas Intermediate достигла двухнедельного максимума из-за премии за риск, заложенной в цену европейского эталона в связи с ситуацией в Украине. Украинская армия во вторник начала спецоперацию против пророссийских сепаратистов на востоке страны.

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Запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 7,6 миллиона баррелей, по данным Американского института нефти, при прогнозе повышения на 2,3 миллиона баррелей. Отчет о запасах Управления энергетической информации будет опубликован в среду в 18.30 мск.