Словакия предлагает Украине недостаточные возможности для реверса газа - СМИ

Словакия на переговорах в Братиславе 15 апреля предложила украинцам использовать для транзита газа из Европы небольшой газопровод вместо одного из магистральных, который хотела бы использовать Украина и который бы сделал возможными поставки в нужных для украинцев объемах.

Об этом сообщает польское информационное агентство РАР со ссылкой на информацию Reuters.

Словаки предлагают использовать газопровод, который пролегает от словацкого села Вояны до газового хранилища в Ужгороде, и использование этого маршрута требует дополнительных инвестиций для строительства необходимой инфраструктуры.

"Однако Словакия не согласилась на реверс, которого добивается Киев, через один из четырех главных международных газопроводов, по которым поставляется российский газ. Это позволило бы транспортировать "голубое топливо" в обратном направлении непосредственно в Украину", - отмечает агентство со ссылкой на словацкого министра экономики Томаша Малатинского.

Словаки объясняют свой отказ тем, что они боятся, что это может нарушить договоренности с российским "Газпромом".

По данным агентства, первый вариант точно не будет нарушать договоренности с россиянами, потому что тогда газ будет браться со словацкой территории и продаваться клиентам уже в Словакии.

Малатинский сказал журналистам о необходимости дополнительных консультаций с украинской стороной, а пресс-секретарь министерства отметил, что стороны договорились подписать соответствующий меморандум 28 апреля.

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан, в свою очередь, сказал, что такое решение не удовлетворяет Украину.

"Подготовка меморандума является определенным шагом в направлении к реверсу из ЕС, но откровенно говорю, что в нынешней ситуации - чрезвычайно исключительной - нам будет нужно значительно больше", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, Словакия имеет больше всего технических возможностей для самых больших поставок газа из Европы среди всех стран - ближайших западных соседей Украины, через которых планируются такие поставки.

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Продан ранее заявлял, что украинская власть рассчитывает транспортировать через словацкую территорию до 10 млрд кубометров газа и отмечал, что власть уже договорилась о поставках через Польшу и Венгрию в объеме 20 млн кубометров в сутки (около 7,3 млрд кубометров в год).

Вчеранемецкая RWE объявила о возобновлении поставок газа через Польшу, через которую Украина максимально может в год прокачать около 1,5 млрд кубометров газа.

В начале апреля Продан оценивал возможный импорт газа Украиной в этом году на уровне 27-33 млрд кубометров.



