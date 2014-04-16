Энергетический холдинг Ахметова за год сократил прибыль до 3,3 млрд грн

Крупнейший частный украинский энергетический холдинг ДТЭК, контролируемый бизнесменом Ринатом Ахметовым, в 2013 году сократил чистую прибыль на 44% - до 3,332 млрд грн против 5,954 млрд грн в 2012 году.

Об этом сообщается в финансовом отчете компании, размещенном на сайте Лондонской фондовой биржи.

Согласно документу, консолидированная выручка компании в 2013 году увеличилась по сравнению с 2012 годом на 12,4% — до 92,817 млрд грн с 82,581 млрд грн.

Также в сообщении отмечается, что в 2013 году ДТЭК сократил прибыль до вычета налогов (EBIDTA) на 11,7% - до 14,960 млрд грн по сравнению с 16,940 млрд грн в 2012 году.

ДТЭК в 2013 году увеличил продажи электроэнергии конечным потребителям на 17,3% по сравнению с 2012 годом - до 43,207 млрд грн, при этом на экспорт пришлось 4,522 млрд грн, что на 9,6% меньше показателя 2012 года.

Продажи энергетического угля в 2013 году упали на 12,6% - до 6,167 млрд грн.

Также сообщается, что в прошлом году компания ДТЭК, дебютировавшая на рынке природного газа, продала газа на 2,949 млрд грн.

Читайте такжеMoody's вслед за суверенным снизило рейтинг ДТЭК

Как сообщал УНИАН, в 2012 году ДТЭК увеличил чистую прибыль на 68% по сравнению с 2011 годом - до 5,9 млрд грн. Консолидированная выручка компании в 2012 году удвоилась — до 82,6 млрд грн с 39,6 млрд грн в 2011 году.

Читайте также«Укринтерэнерго» после двухлетнего перерыва возобновит экспорт электроэнергии в ЕС

Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая частная вертикально интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент».

В угольный сегмент ДТЭК входят «ДТЭК Павлоградуголь» (объединяющее 10 шахт), «ДТЭК Добропольеуголь» (5 шахт), «ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса», «ДТЭК Ровенькиантрацит» (6 шахт и 3 обогатительные фабрики), «ДТЭК Свердловантрацит» (5 шахт и 3 обогатительные фабрики), «Шахта «Белозерская» и пять обогатительных фабрик.

Сегмент генерации представлен «Востокэнерго», «ДТЭК Западэнерго» и «ДТЭК Днепроэнерго».

Компания «Сервис-Инвест», «ДТЭК ПЭС-Энергоуголь», «ДТЭК Донецкоблэнерго» и ПАО «Днепрооблэнерго» представляют сегмент передачи и продажи электроэнергии.

В состав ДТЭК входит «Киевэнерго», которое генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве.

