«Райффайзен Банк Аваль» выдал первые $2 млн кредитов в рамках программ с ЕБРР

«Райффайзен Банк Аваль» выдал первые 2 млн долл. кредитов за один месяц совместной работы с Европейским банком реконструкции и развития в рамках Украинской программы повышения энергоэффективности (UKEEP), сообщила УНИАН пресс-служба украинского банка.

Как сообщается, проекты позволяют нескольким заемщикам-сельхозпредприятиям сократить потребление энергоносителей более чем на 50%, что повысит их устойчивость к колебаниям цен на энергоресурсы и укрепит конкурентоспособность.

К примеру, одно из предприятий Донецкой области заменило старые самосвалы на новые зерновозы большей грузоподъемности и с меньшим расходом топлива. Проект общей стоимостью 2,25 млн долл. только за счет экономии топлива окупится для предприятия за пять лет. Еще один заемщик, сельскохозяйственное предприятие в г. Виннице, заменило старые автопоезда на новые тягачи и полуприцепы. Инвестиция в размере 426 тыс. долл. теперь позволяет компании ежегодно экономить 109 тыс. долл.

«Более десяти других проектов по повышению энергоэффективности на данный момент находятся в процессе рассмотрения. Это свидетельствует об актуальности инвестирования в энергоэффективные технологии», — приводятся в сообщении слова руководителя программы UKEEP Ильяны Шмательки. По ее словам, в рамках программы будут финансироваться проекты не только по модернизации, расширению производства и установке энергоэффективного оборудования, но также проекты модернизации коммерческих зданий, проекты с использованием биомассы, установки солнечных панелей для горячего водоснабжения и другие.

Справка УНИАН. Программа UKEEP основана Европейским банком реконструкции и развития в 2007 году с целью поддержки украинских предприятий, которые инвестируют в энергосберегающие технологии и альтернативные виды топлива. За период деятельности программы через банки-партнеры было профинансировано 77 проектов на общую сумму около 160 млн долл. В конце 2013 года совет ЕБРР утвердил новую кредитную линию (Программу финансирования развития устойчивой энергетики) в размере 100 млн долл., тем самым продлив UKEEP до 2016 года.