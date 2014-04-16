Главный инженер «Укртрансгаза» возглавил компанию

Об этом говорится в сообщении компании в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, соответствующее решение было принято на общем собрании акционеров «Укртрансгаза» 14 апреля 2014 года. Должность главного инженера Лохман занимал на протяжении последних пяти лет.

Также в сообщении отмечается, что с поста главы компании был уволен Валерий Ясюк, который неделю назад подал в отставку.

Как ранее сообщал УНИАН, экс-глава госкомпании «Черноморнефтегаз» Валерий Ясюк 5 марта 2014 года возглавил компанию «Укртрансгаз» - оператора газотранспортной системы Украины. Однако спустя два дня он был отстранен Генпрокуратурой по подозрению в участии в закупках так называемых «вышек Бойко».

Согласно сообщению «Укртрансгаза», Генеральная прокуратура Украины признала бывшего главу госкомпании «Черноморнефтегаз» Валерия Ясюка не причастным к каким-либо коррупционным действиям.

Справка УНИАН. ПАО «Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.

100% акций «Укртрансгаза» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».