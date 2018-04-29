Лидер профсоюза горняков: Шахтеры понимают, что Россия уничтожит украинские шахты

- Михаил Яковлевич, сейчас восток Украины находится под давлением широкомасштабной агрессии России. Кремль силами диверсантов дестабилизирует ситуацию на Донбассе. Как реагируют на происходящее шахтеры – основная часть жителей региона?

- Ситуация сложная. К примеру, в моем родном шахтерском городе Красноармейске – на границе с Днепропетровской областью - захвачены здания управления МВД и исполкома. И это случилось там, где никогда не было и не может быть сепаратистских настроений. Думаю, это, в первую очередь, влияние Леонида Байсарова (украинский предприниматель, генеральный директор ПАО Шахтоуправление «Покровское» (ранее ОАО «Угольная компания «Шахта Красноармейская-Западная № 1»), народный депутат от ПР 4 созыва, Герой Украины, в 2010 году занял 12 место в рейтинге самых богатых людей страны).

- Он имеет особое влияние в регионе?

- Да, там есть его серьезное влияние. Как и в целом видны достаточно узкие действия Партии регионов. Я сам из этого города и отлично знаю обстановку. Поэтому особенно грустно, что уже «полезли» в шахтерские города. На самом деле шахтеры не поддерживают сепаратистские настроения. Я вам это точно говорю. Но если удастся вовлечь шахтеров в происходящее… В случае аннексии Донбасса Россией произойдет экономический крах региона. Это - развал экономики, создание маргинальной зоны по типу Приднестровья. А армия безработных… На угольных предприятиях на сегодня заняты 270 тысяч шахтеров. А есть еще научные институты, машиностроительный комплекс, предприятия коксохимии, металлургические, ремонтные, а также профтехучилища, вузы, которые все структурно связаны с угольной промышленностью. Последствия будут разрушительны для всего края.

- А России под силу взять на себя ответственность за экономическое состояние Донбасса?

- Россия ни одной копейки не выделяет на поддержание своей угольной отрасли. Только в прошлом году инвестиции в российский углепром сократились на 36%. Кроме того, в России добыча угля ведется на толстых пластах или открытым способом. Причем открытым способом добывается 60% угля, где затраты составляют 10 долларов за тонну. В Украине затраты на государственных шахтах составляют 1270 грн. Но это было еще месяц назад, если учесть насколько обесценилась национальная валюта, то цифра составит порядка 1600 грн. То есть, наши шахты не могут конкурировать с российскими. И Россия, которая не финансирует из бюджета собственные шахты, а половину из них уже закрыла, никогда не будет поддерживать украинскую угольную промышленность. Это будет трагедией для украинских шахтеров.

Но без украинского угля в трудном положении окажется и вся Украина. Мы сейчас зависим от российских нефти и газа, а завтра будем зависеть и от их угля. Россия это прекрасно понимает и очень быстро примет меры по уничтожению наших шахт.

- А шахтеры понимают, что происходит и что их может ожидать в случае присоединения региона к России?

- Они все ясно понимают. Они не выходят на площадь, и не поддерживают сепаратистов. Они против присоединения к России Донбасса. Такие настроения даже там, где директора шахт четко управляются Партией регионов и имеют пророссийские симпатии.

- О директорах каких шахт идет речь? Вы можете назвать их?

- Я не хочу сейчас называть их фамилии. Я их озвучил министру (министру энергетики Юрию Продану – УНИАН) и приводил конкретные примеры, когда их влияние четко усматривалось.

- По Вашему мнению, действия власти по подавлению сепаратистского бунта действенны?

- На сегодня власть так ничего реально и не сделала, чтобы защитить интересы восточного населения.

- А что, по Вашему мнению, нужно было сделать в первую очередь?

- Находиться там, сидеть там и работать. Работать с независимыми профсоюзами, которые, по сути, своими силами удерживают ситуацию.

- Что конкретно Вы делаете для того, чтобы ситуация не вышла из-под контроля?

- Мы разъясняем все происходящее шахтерам, мы с ними там вместе находимся. Мы работаем с руководителями угольной отрасли. Но одно министерство не справится с ситуацией в энергетическом секторе на востоке. Необходимо включаться Кабинету министров, Минфину, Минэкономики и другим профильным ведомствам, причем серьезно включаться, а не просто говорить. А такой системной работы сейчас нет, и это однозначно.

Нана Черная (УНИАН)