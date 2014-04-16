Украина начала поставки газа через Польшу с максимальных объемов

Национальная компания "Нафтогаз Украины" за первый день возобновленных поставок газа из Европы через территорию Польши (15 апреля) импортировала около 3,9 млн кубометров газа, что составляет почти максимально возможные объемы (4 млн кубометров газа), которые можно прокачивать по существующей инфраструктуре.

Об этом свидетельствуют данные польской компании Gaz System, которыми располагает УНИАН.

Согласно данным, заявка на сегодня и завтра составляет приблизительно такие же объемы газа.

Как сообщал УНИАН, 15 апреля немецкая RWE объявила о начале поставок газа через Польшу по контракту с "Нафтогазом", в рамках которого может поставить Украину до 10 млрд кубометров "голубого топлива".

Украинские власти хотят купить в Европе до 25 млрд кубометров газа, которые намерены импортировать также через Венгрию и Словакию.

В апреле министр энергетики Украины Юрий Продан оценивал объем импорта газа в этом году на уровне 27-33 млрд кубометров.

Госкомпания Gaz System, которая управляет польской газотранспортной системой, ранее отмечала, что не может обеспечить стабильность поставок через единственно возможный для этой цели пункт "Хермановице", и поэтому фактический объем по итогам года может быть меньшим из-за того, что в некоторые дни поставки будут невозможны.