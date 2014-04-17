В Крыму обострился бензиновый кризис - Россия до сих пор не может решить вопрос поставок

Запасы топлива в Крыму на исходе. Поставок по железной дороге сейчас нет, перевозки бензина с материка на машинах обойдутся слишком дорого, что повлияет на стоимость топлива, передает сайт "Новости Крыма".

Выходом из ситуации является реализация российского бензина. Однако как завозить его на полуостров, поставщики не знают.

Нефтетрейдеры надеются, что власти Крыма в течение недели смогут решить эти вопросы с Москвой, иначе топливного кризиса не избежать.

Читайте такжеВ Крыму снова искусственно укрепили курс рубля к гривнеНа полуострове топлива осталось менее, чем на 10 дней. Поэтому стоимость бензина на симферопольских заправках растет. Если еще недавно 92-й стоил 12 гривен, то сейчас - более 13 гривен, а стоимость 95-го постепенно приближается к 15 гривням за литр.