Цены на нефть Brent близки к максимуму шести недель на фоне ситуации в Украине

На мировых торгах в четверг, 17 апреля, цены на нефть Brent близки к максимуму шести недель на фоне усиления напряженности в Украине и хороших прогнозов потребления нефти в США и Китае, передает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне уже подешевели на $0,10 - до $109,50 за баррель, поднявшись в среду до максимальной с 4 марта отметки $110,36. Фьючерсы на WTI с поставкой в мае подорожали на $0,31 - до $104,07, в среду также достигнув шестинедельного пика $104,99 за баррель.

Подразделения украинской армии, направленные Киевом на подавление вооруженного пророссийского восстания на востоке, пытаются пробиться к местам назначения. В четверг в Женеве пройдут переговоры по украинскому вопросу между министрами иностранных дел России, Украины, США и Евросоюза.

Как полагают аналитики, в цены на нефть заложен риск, связанный с Украиной. Кроме того, стоимость нефти растет на фоне положительных прогнозов потребления топлива в США и Китае.

Рост экономики Китая в первом квартале замедлился до 7,4 процента - минимального темпа за 18 месяцев - с 7,7 процента в четвертом квартале, но результат оказался лучше прогноза аналитиков в 7,3 процента. Промышленное производство в США в марте росло быстрее, чем предполагали аналитики.

Председатель ФРС США Джанет Йеллен подчеркнула важность мягкой денежно-кредитной политики в условиях низкой инфляции и медленного роста экономики.