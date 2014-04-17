Болгария демонтировала трубы "Южного потока"

Болгария демонтировала на своей территории трубы нефтепровода "Южный поток" с первым сварным швом. Об этом сообщает болгарское издание "Биволъ", передает РБК-Украина.

"Это произошло после того, как Европарламент решил, что проект "Южный поток" не должен реализовываться", - отмечает издание и выкладывает фотографии, как было до и стало после демонтажа труб.

Первый сварной шов как символ начала строительства российского газопровода через территорию Болгарии был сделан в октябре 2013 года при участии представителей российской компании "Газпром".

17 апреля Европарламент собирается рассмотреть резолюцию, которая предусматривает прекращение реализации проекта "Южный поток". Ее подготовили представители Европейской народной партии, европейских социалистов, либералов, зеленых и консерваторов.

"Южный поток" (South Stream) - российско-итальяно-французско-немецкий проект газопровода, который должен был пройти по дну Черного моря из Анапского района в болгарский порт Варну. Далее его две ветви пройдут через Балканский полуостров в Италию и Австрию, хотя их точные маршруты пока не утверждены. Строительство газопровода началось 7 декабря 2012 г. и по плану должны были закончиться в 2015 г.

Планируемая мощность "Южного потока" - 63 млрд кубометров газа в год. Оценочная стоимость проекта - 16 млрд евро.

"Южный поток" создавался для диверсификации поставок российского природного газа в Европу и снижения зависимости поставщиков и покупателей от стран-транзитеров, в частности от Украины и Турции. "Южный поток" считался конкурентным проектом планируемого газопровода "Набукко", который должен пройти прямо в Европу южнее России и который поддерживают Евросоюз и США.