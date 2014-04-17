Путин обвинил Украину в ненадежности транзита газа в Европу

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал в ходе «прямой линии» с россиянами.

«Есть только одна проблема – транзитеры, и самый опасный элемент здесь, конечно, транзит через территорию Украины, с которой нам очень трудно договариваться. Надеюсь, что и здесь все мы доведем до нужного состояния, имея в виду действующие и работающие контракты», - сказал Путин.

Как сообщал УНИАН, «Газпром» с апреля решил отменить все льготы на поставку газа Украине, объяснив это тем, что украинский партнер не выполняет достигнутые договоренности относительно погашения задолженности за поставки газа. В результате этого цена на российский газ с апреля 2014 года увеличилась до порядка 480 долл. за тысячу кубометров с 268,5 долл. за тысячу кубометров в первом квартале этого года.

По словам министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрия Продана, долг Украины за поставки российского газа в 2013 году составляет 1,45 млрд долл., за февраль - 261 млн долл., за март - 550 млн долл.

«Газпром» оценивает долг «Нафтогаза» за потребленный российский газ, с учетом мартовских поставок, в 2,2 млрд долл.

Путин на прошлой неделе направил письмо 18 странам ЕС - преимущественно клиентам "Газпрома", предупреждая о украинских газовых долгах и возможных проблемах с поставками газа Европе через Украину.