Путин: готовы «терпеть» долг Украины за газ еще месяц, потом введем предоплату
Россия готова «терпеть» еще месяц неоплату Украиной долгов за российский газ, потом будет введена предоплата.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом президент России Владимир Путин сказал в ходе «прямой линии» с россиянами.
«В разговорах с нашими западными партнерами, в том числе с нашими партнерами в ФРГ я сказал, хорошо, мы не настаиваем на немедленных платежах, мы понимаем трудности Украины, но мы просим вас включиться в эту работу и принять участие в спасении украинской экономики», - сказал Путин.
«Мы готовы еще потерпеть, мы будет терпеть месяц, если и за месяц никаких платежей не будем, мы в соответствии с контрактом перейдем на так называемую предоплату», - сказал Путин.
По его словам, это означает, что Украина должна будет заплатить за месяц вперед какую-то сумму и ей поставят газа именно на эту сумму.
«Это очень тяжелый способ расчетов, он может привести к сбоям в транзите нашего газа европейским потребителям, именно поэтому мы проявляем такую корпоративность, такую договороспособность и терпение», - заявил Путин.