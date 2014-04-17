Путин: готовы «терпеть» долг Украины за газ еще месяц, потом введем предоплату

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом президент России Владимир Путин сказал в ходе «прямой линии» с россиянами.

«В разговорах с нашими западными партнерами, в том числе с нашими партнерами в ФРГ я сказал, хорошо, мы не настаиваем на немедленных платежах, мы понимаем трудности Украины, но мы просим вас включиться в эту работу и принять участие в спасении украинской экономики», - сказал Путин.

«Мы готовы еще потерпеть, мы будет терпеть месяц, если и за месяц никаких платежей не будем, мы в соответствии с контрактом перейдем на так называемую предоплату», - сказал Путин.

По его словам, это означает, что Украина должна будет заплатить за месяц вперед какую-то сумму и ей поставят газа именно на эту сумму.

«Это очень тяжелый способ расчетов, он может привести к сбоям в транзите нашего газа европейским потребителям, именно поэтому мы проявляем такую корпоративность, такую договороспособность и терпение», - заявил Путин.