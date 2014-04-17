Баррозу написал Путину: ЕС против предоплаты Украиной за газ

Президент Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу отверг идею предоплаты Украиной поставок за российский газ как таковую, которая может негативно повлиять на безопасность российского газового транзита по украинской территории в Европу, и призвал к большей прозрачности газовых отношений Украины и России.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в письме-ответе Баррозу на имя президента России Владимира Путина, который предупредил о проблемах в газовых отношениях с Киевом в письме от 10 апреля, направленном лидерам 18 стран ЕС.

"Сотрудничество между Европейским Союзом и Российской Федерацией в энергетической отрасли основывается на общих интересах... Контрактная надежность Российской Федерации как поставщика газа на кону в этом деле. В вашем письме вы указываете на непогашенные долги "Нафтогаза Украины" как причину для «Газпрома» перейти на режим предоплаты, который может - в случае отсутствия оплаты – побуждать «Газпром» к частичному или полному прекращению поставок газа Украине", - пишет Баррозу.

"Такое развитие является причиной серьезной обеспокоенности, поскольку оно принесет перебои поставок Европейскому Союзу и другим странам-партнерам и будет касаться закачивания газа в хранилища в Украине на ближайшую зиму. Что касается поставок в Европу, то хочу напомнить о контрактах между европейскими компаниями и «Газпромом». Поэтому это обязанность «Газпрома» убедиться, что обусловленные объемы газа поставляются согласно контрактам", - добавляет президент Еврокомиссии.

Баррозу напомнил, что поставки газа Евросоюзу и Украине тесно переплетены, и отметил, что ЕС готов обсуждать, как выполняются контракты, со всеми сторонами на основе рыночных цен, международных норм и правил с тем, чтобы убедиться, что транзит через украинскую территорию, закачивание газа в хранилища Украины и поставки газа Украине осуществляются прозрачным и надежным образом.

Как сообщал УНИАН, «Газпром» с апреля решил отменить все льготы на поставки газа Украине, пояснив это тем, что украинский партнер не выполняет достигнутых договоренностей по погашению задолженности за поставки газа. В результате этого цена на российский газ с апреля 2014 года увеличилась до почти 480 долл. за тысячу кубометров с 268,5 долл. за тысячу кубометров в первом квартале этого года.

По словам министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрия Продана, долг Украины за поставки российского газа в 2013 году составляет 1,45 млрд долл., за февраль - 261 млн долл., за март - 550 млн. долл.

«Газпром» оценивает долг «Нафтогаза» за потребленный российский газ, с учетом мартовских поставок, в 2,2 млрд долл.

Путин на прошлой неделе направил письма 18 странам ЕС - главным образом клиентам "Газпрома", предупреждая об украинских газовых долгах и возможных проблемах с поставками газа Европе через Украину.

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